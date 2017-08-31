Заместителю Кличко вручили подозрение о подделке диплома о высшем образовании

В Киеве прокуратура сообщила руководителю аппарата КГГА подозрение в подделке диплома о высшем образовании. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Отмечается, что речь идет о фальсификации диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.

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«По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) 31.08.2017 объявлено подозрение по факту использования заведомо подложного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа», - сообщили в прокуратуре.

Отмечается также, что чиновника сейчас отстраненного от исполнения обязанностей, а его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 358 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

«После вручения подозрения указанное лицо допрошено в качестве подозреваемого, однако от дачи показаний последний отказался, ссылаясь на положения ст. 63 Конституции Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от выполнения должностных обязанностей, несмотря на заявление чиновника от 6 июня.

Об этом говорится в распоряжении №413 от 6 июня, которое обнародовано на официальном сайте киевской власти.

Согласно документу, Бондаренко отстранен с 7 июня «до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов».