Украина ждет от Еврокомиссии официальных разъяснений по скандальному заявлению Юнкера

Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями президента ЕК Жана-Клода Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Об этом он сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя по просьбе агентства высказывание Юнкера о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО. В частности, президент ЕК сказал: «Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду».

Представитель Украины при ЕС заявил, что эти слова не остались без внимания руководства государства и Представительства при Евросоюзе.

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"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", - сказал Точицкий.

По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества".

Вместе с тем, украинский дипломат констатировал, что в то же время Евросоюз предоставляет "масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина".

"Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - отметил Точицкий.

Как сообщал УНИАН, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. «В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.

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24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО. По словам президента, «на 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора». «Но есть такая поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван (наш украинский караван) - идет". 1 сентября Соглашение вступает в силу и становится для нас «дорожной картой» реформ. А дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО», - сказал глава государства.

Кроме того, 26 августа во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев Порошенко заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО. «Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, так как некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО», - сказал президент.