Янукович еще раз обсудит с Ющенко отставку министров-«нашеукраинцев»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что планирует еще раз обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вопрос отставки министров-«нашеукраинцев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Только с учетом точки зрения Президента этот вопрос будет рассмотрен», - сказал премьер. Он отметил, что на сегодня уже определены квоты между членами парламентской коалиции относительно должностей, которые могут освободиться в результате отставки министров от «Нашей Украины», а также есть кандидатуры на эти должности. В то же время премьер отметил, что вопрос назначения новых министров он также планирует обсудить с Президентом.

Премьер также выразил мнение, что вопрос министров будет решен в ближайшее время.