Парень разбил дверь в Секретариате, потому что не пробился на прием?

Милиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который вчера вечером бросал камни в здание Секретариата Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Печерском районном управлении милиции Киева, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время собеседник агентства отметил, что задержанный будет направлен на прохождение психиатрической экспертизы, поскольку у сотрудников милиции есть подозрения по поводу его адекватности.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля около 18 часов неизвестный разбил четыре стекла в двери центрального входа в здание Секретариата Президента. Мужчина был задержан.

Сотрудники Секретариата Президента, которые были очевидцами инцидента, отметили, что этот человек “с признаками психического расстройства”.

По данным милиции, мужчина в возрасте около 20 лет пытался попасть на прием в Секретариат Президента. Когда ему это не удалось, он перешел к таким противоправным действиям.