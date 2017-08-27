Мэттис привез военное оборудование для ВСУ – Волкер
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также сказал, что "министры обороны не приезжают "с пустыми руками".
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.
"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают "с пустыми руками". Министр обороны (Дж.Мэттис ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", как пишет ZN,UA.
При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают аннексии Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.
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"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель США.
Спецпредставитель США также заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.