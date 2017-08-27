Украина пока не готова вступить в НАТО - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что страна пока не готова вступить в НАТО, а альянс пока не готов ее принять. Об этом Волкер рассказал в интервью каналу «Прямой».

«США, ЕС, Россия — все должны понимать, что Украина — независимое государство. Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение для вступления в НАТО. Этот процесс занимает много времени », — отметил Волкер.

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Он также подчеркнул, что в стране необходимо провести качественные реформы, перед тем как встанет вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна добьется членства в ЕС и НАТО.