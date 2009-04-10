Будет ли Мартыненко в Нашей Украине - зависит от Ющенко

Руководитель фракции НУ-НС в Верховной раде Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что намерен определиться со своим дальнейшим членством в партии «Народный Союз Наша Украина» после проведения съезда этой политической силы.

Об этом Н.МАРТЫНЕНКО заявил в интервью газете «Известия в Украине» (№ 61 от 10 апреля 2009 года).

«Мы ждем съезда партии. Все будет зависеть от того, по какому пути пойдет «Наша Украина». Если Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) окончательно превратит ее в общество с ограниченной ответственностью и личную собственность, то своего будущего я здесь не вижу. Если он отпустит партию в свободное плавание и она сама определится, куда идти и кого избирать главой, я буду поддерживать «Нашу Украину», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ 12 марта заявил, что ближайший съезд партии «Народный Союз Наша Украина» будет принимать решение о лишении народного депутата, руководителя Киевской городской организации НСНУ Николая МАРТЫНЕНКО депутатского мандата.

«Насколько мне известно, устав партии четко предусматривает, что ни МАРТЫНЕНКО, ни другие партийные бонзы не решают стратегические вопросы партийного развития. Есть высший орган - съезд партии, который уже сказал и при необходимости снова скажет свое слово», - отметил заместитель главы Секретариата.

«Компетенция же местного партийного руководителя - перестраивать уровень поддержки политической силы на соответствующей территории. С этим вопросом у Н.МАРТЫНЕНКО, как председателя Киевской организации НСНУ на протяжении последних четырех лет, полный провал - достаточно вспомнить 2-процентный результат НСНУ на последних выборах в Киевский городской совет, что в 8 раз меньше, чем партия набрала в Киеве на досрочных парламентских выборах 2007 года. Каждый ответственный руководитель после такого проигрыша должен был бы добровольно подать в отставку», - напомнил А.КИСЛИНСКИЙ.