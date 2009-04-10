Лидер фракции НУ-НС: сейчас Президент не имеет права распускать Раду

Руководитель фракции НУ-НС в Верховной раде Николай МАРТЫНЕНКО заявляет об отсутствии юридических оснований для роспуска парламента.

Об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал в интервью газете «Известия в Украине» (№ 61 от 10 апреля 2009 года).

«Для роспуска парламента нет никаких юридических оснований. Тем более, согласно Конституции, в последние 6 месяцев пребывания Президента на посту глава государства не имеет права распускать Верховную Раду», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Кроме того, по его мнению, глава государства при принятии решения о роспуске парламента должен учитывать и другие немаловажные факторы. «Например, отсутствие средств на досрочную парламентскую избирательную кампанию. Думаю, не только законодательный орган, но и общество будет против того, чтобы в такой напряженный период деньги из бюджета тратились на парламентские выборы. Фактически зарплаты и пенсии будут брошены в урны для голосования», - считает Н.МАРТЫНЕНКО.