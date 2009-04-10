Ющенко в Баку почтил память воинов, погибших в Нагорном Карабахе
09:41, 10 апреля 2009Политика
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Президент возложил цветы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу на Аллее Шахидов в Баку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава Украинского государства вместе с членами украинской делегации почтил минутой молчания память воинов, погибших в Нагорном Карабахе.
Также В.ЮЩЕНКО почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле. Президент возложил цветы и к могиле жены Г.Алиева Зарифы Алиевой.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Украины.
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