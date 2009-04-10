Ющенко в Баку почтил память воинов, погибших в Нагорном Карабахе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу на Аллее Шахидов в Баку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава Украинского государства вместе с членами украинской делегации почтил минутой молчания память воинов, погибших в Нагорном Карабахе.

Также В.ЮЩЕНКО почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле. Президент возложил цветы и к могиле жены Г.Алиева Зарифы Алиевой.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Украины.