Порошенко наградил орденами "За заслуги" Умерова и Чийгоза, а орденом Свободы Владимира Кличко

Президент Петр Порошенко по случаю Дня независимости наградил орденами двух крымскотатарских деятелей, которые подверглись преследованиям в Крыму после его оккупации Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров отмечен орденом "За заслуги" І степени, а Ахтем Чийгоз - орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ахтем Чийгоз - украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Еще пятерым крымским татарам - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву - инкриминируют участие в массовых беспорядках. Они отвергают обвинения.

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Ильми Рустемович Умеров — украинский и крымскотатарский деятель, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа с 2015 года, заместитель председателя Верховного Совета Крыма в 2002—2005, глава Бахчисарайской районной государственной администрации в 2005—2014 годах.

12 мая 2016 года Умеров был задержан в Крыму. Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело по ст. 280.1 в отношении Умерова за его высказывания в эфире крымскотатарского телеканала ATR: его обвиняют в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности РФ. В июле районный суд Симферополя отказал в удовлетворении жалобы заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова на постановление о возбуждении против него уголовного дела. В августе 2016 года по решению суда был принудительно направлен на экспертизу в психиатрическую клинику, откуда его отпустили спустя три недели.

Кроме того Петр Порошенко наградил чемпиона мира по профессиональному боксу Владимира Кличко орденом Свободы. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Так, за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, значимые трудовые достижения и высокий профессионализм президент постановил наградить орденом Свободы Кличко Владимира Владимировича.

"Кличко Владимир Владимирович - чемпион Олимпийских игр по боксу 1996 года, чемпион мира по профессиональному боксу в 2000-2003 гг. и 2006-2015 гг.", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кличко объявил о завершении карьеры 3 августа, отказавшись от реванша с новым чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.