Порошенко отметил государственными наградами почти 30 иностранцев, среди них - Байден, Олланд и Гаук

Президент Украины Петр Порошенко отметил почти три десятка граждан иностранных стран государственными наградами за вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте администрации президента.

Согласно тексту указа, отмечено орденом Свободы бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Германии Йоахима Гаука и экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждено бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени отмечено президента германского бундестага Норберта Ламмерта.

Орден княгини Ольги III степени получила немецкий депутат от "зеленых" Марилуизе Бек.

В целом государственные награды "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений" получили 27 граждан иностранных государств.