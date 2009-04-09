Литвин решил и себе сделать рейтинг на «юлиной тысяче»?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН будет настаивать, чтобы в изменениях в государственный бюджет на 2009 год были предусмотрены средства на выплату компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с жителями города Бахмач Черниговской области.

«Когда будут вносить изменения в госбюджет, я буду настаивать, чтобы эти деньги были предусмотрены», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН напомнил, что для компенсации утраченных сбережений в прошлом году были предусмотрены средства в размере 6 млрд. грн. для выплаты вкладчикам по 1 тыс. грн. В то же время, добавил он, было остановлено действие 103 социальных законов на общую сумму 105 млрд. грн. При этом В.ЛИТВИН считает, что на сегодня нужно четко выяснить, сколько нужно возвращать денег и в каком соотношении. «Но если уже начали возвращать по одной тысяче гривен, то нужно вернуть всем», - добавил он.