Переговоры ТКГ: Украина потребовала наказать виновных в гибели наблюдателя ОБСЕ

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске потребовала от контролируемых Россией боевиков прекратить агрессию в отношении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Мы настойчиво требуем от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ Джозеф Стоун, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.