Боевики "ДНР" пытались сбить беспилотник СММ ОБСЕ - отчет

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики "ДНР" пытались сбить беспилотник СММ. Об этом говорится в отчете Миссии за выходные.

Как сообщили наблюдатели, в контролируемом боевиками "ДНР" Докучаевске, они услышали выстрелы из стрелкового оружия, которые, по их оценке, были направлены на беспилотный летательный аппарат Миссии.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ починили видеокамеру на ДФС и рассказали, как ее обстреляли

В частности, говорится, что 19 августа около 13:00 в то время, когда беспилотный летательный миниаппарат СММ пролетал над Докучаевском с целью проверки сообщений о повреждении от обстрелов, представители Миссии услышали очереди и выстрелы из стрелкового оружия (всего около 35) на расстоянии 15-20 м со стороны юга.

Также наблюдатели увидели вооруженного мужчину в военной форме, который держал переносной радиопередатчик, направляя его на беспилотник СММ в то же момент, когда осуществлялись выстрелы.

Представители СММ приземлили и забрали беспилотник, который не выглядел поврежденным.

В отчете отмечается, что вооруженные члены "ДНР" на месте происшествия сказали офицеру Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации, которые сопровождали СММ, что они не были заранее проинформированы о полете беспилотника.

В то же время, в миссии отмечают, что наблюдатели заранее проинформировали СЦКК об этом полете.