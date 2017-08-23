Глава Пентагона прибыл в Украину

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис прибыл в Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, самолет министра обороны США приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

Мэттиса встретили американские дипломаты во главе с послом Мари Йованович. Она обменялась приветственными словами с Мэттисом, после чего глава Пентагона сел в автомобиль и уехал из аэропорта.

Как сообщал УНИАН, Мэттис 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины в Киеве. Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита президента Петра Порошенко в США в июне этого года.

24 августа глава Пентагона проведет переговоры с Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.