Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом через несколько дней после начала операции по освобождению Таль-Афара от террористов, передает Reuters.

Отмечается, что министр обороны США проведет переговоры с лидерами Ирака о следующих шагах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Мэттис ранее предупреждал, что борьба с ИГ еще далека от завершения.

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Операция по освобождению города Таль-Афар от ИГ началась 20 августа военными силами Ирака. Он находится в 80 км к западу от Мосула на севере страны.

Еще до 20 августа иракские правительственные силы начали воздушные бомбардировки Таль-Афара. В городе на данный момент находятся около 1,5-2 тыс. боевиков ИГ.