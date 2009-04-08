Балогу обвиняют в незаконном пользовании госохраной

Гражданское движение “Народная самооборона” обвиняет главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ в незаконном пользовании государственной охраной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, “Народная самооборона” поднимает вопрос соблюдения Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

В ст. 112 Уголовного кодекса Украины четко определено понятие «государственный» и «общественный деятель» и ими являются: Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины, председатель и судьи Конституционного и Верховного Суда Украины, высших апелляционных судов, генеральный прокурор Украины, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, председатель Счетной палаты Украины, председатель Национального банка Украины, руководители политических партий.

В НС подчеркивают, что должности "глава Секретариата Президента Украины" в данном перечне нет. Согласно ст. 6 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», кроме Президента Украины, в «местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады Украины; премьер-министра Украины; председателя Конституционного Суда Украины; председателя Верховного Суда Украины; первого заместителя председателя Верховной Рады Украины; первого вице-премьер-министра Украины; министра иностранных дел Украины; генерального прокурора Украины». В ст. 7 данного закона отмечается, что государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью может осуществляться в отношении народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета Министров Украины, судей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

Решение о целесообразности осуществления государственной охраны в отношении лиц, указанных в части третьей этой статьи, принимает Президент Украины по представлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих органов государственной власти, или по представлению Начальника Управления государственной охраны Украины. Данный перечень является исчерпывающим и в нем также отсутствует должность главы Секретариата Президента Украины, отмечает "Народная самооборона".

“Возникает вопрос: если В.БАЛОГА нуждается в охране, пусть оплачивает эту услугу за счет собственных средств сотрудникам предприятия «Титан» МВД Украины, а не пользуется охраной за счет государства», – говорится в сообщении.

Однако, утверждают представители НС, СБ Украины в Закарпатской области дает указание органам милиции Закарпатской области следующего содержания: «В соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» просим организовать и принять меры для обеспечения безопасности охраняемого лица, находящегося в Закарпатской области в период с 3 по 5 апреля 2009 года. Дополнительно сообщаем, что в охранных мероприятиях в отношении главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ Управлением СБУ в Закарпатской области задействованы 15 сотрудников подразделения «Альфа» УСБУ в Закарпатской области».

В связи с этим народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ направил депутатское обращение к генеральному прокурору Украины относительно осуществления прокурорского реагирования на грубое нарушение Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Кроме того, депутатская группа «НС» подала в парламент проект новой редакции Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», в котором предлагается значительно сократить количество охраняемых лиц за государственные средства.

УНИАН обратился за комментарием по поводу этого сообщения в Секретариат Президента.