Порошенко назначил спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования
Порошенко назначил Виктора Крыжановского спецпредставителем Украины по вопросам урегулирования приднестровского конфликта.
Президент Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
Об этом говорится в указе №229/2017 главы государства, опубликованном на его официальном сайте.
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«На смену статьи 2 Указа Президента Украины от 16 сентября 2005 года № 1279 "О специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными указами от 30 марта 2006 года № 267, от 9 августа 2008 года № 699, от 6 июля 2010 № 759, от 16 сентября 2010 года № 905 и от 4 апреля 2014 № 375) назначить Крыжановского Виктора Владимировича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования», - говорится в документе.
Напомним, ранее народный депутат Украины Ирина Фриз заявила, что в России появились отдельные материалы о планах проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" к ПМР.