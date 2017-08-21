Порошенко назначил спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования

Президент Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Об этом говорится в указе №229/2017 главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

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«На смену статьи 2 Указа Президента Украины от 16 сентября 2005 года № 1279 "О специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными указами от 30 марта 2006 года № 267, от 9 августа 2008 года № 699, от 6 июля 2010 № 759, от 16 сентября 2010 года № 905 и от 4 апреля 2014 № 375) назначить Крыжановского Виктора Владимировича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования», - говорится в документе.

Напомним, ранее народный депутат Украины Ирина Фриз заявила, что в России появились отдельные материалы о планах проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" к ПМР.