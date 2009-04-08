Черновецкий зондирует почву, чтобы залезть в карманы к киевлянам?

Человек за проезд в метро должен платить ровно столько, сколько стоит эта услуга, а не космическую сумму с потолка. Об этом в эфире радио «Голос Киева» заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя намерения киевской власти внедрить дифференцированную оплату проезда в метро.

«Идея о зависимости стоимости проезда от длины поездки не нова. Ею пользуются во многих европейских столицах. Но сегодня власть говорит и о возможном введении разных тарифов в зависимости от времени пребывания в метро. Это недопустимо, ввиду нынешнего состояния метрополитена», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Киевское метро все морально и технически устаревает – переходы не оборудованы подъемниками, приходится преодолевать большие расстояния пешком, поэтому определять по времени пребывания под землей дальность поездки абсолютно бессмысленно», - заметил депутат.

Кроме того, по мнению политика, власть должна дать четкое обоснование, из чего будет состоять дифференцированный тариф. «По моему мнению, недопустимо, чтобы сегодня за поездку между соседними остановками человек платил 1,7 гривни. 30 – 40 копеек – может быть. Так же, думаю, никто не будет против платить за проезд из конечной на конечную станцию несколько гривен. Но каждая копейка, которую собираются взимать за проезд из киевлян, должна быть четко обоснована и подкреплена предоставлением реальных услуг», - отметил Дмитрий Андриевский.

«Каждый из нас имеет право платить только за потребленную услугу, а не космическую сумму с потолка. Предложены 2 – 5 гривен за проезд – это очередная средняя температура по палате, не подкрепленная никакими расчетами. И заявляя об этом, Черновецкий зондирует почву, чтобы опять залезть в карманы к киевлянам, необоснованно повышая тарифы на проезд в метро», - заявил политик.