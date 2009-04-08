Яценюк: Украина сегодня не готова вступать в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке дня, считает лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе он заявил: «Вопрос в части членства Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке дня. Нам никто не предлагает стать членами НАТО».

По словам депутата, «Украина сегодня не готова вступать в НАТО, мало того, НАТО сегодня не готово принять Украину».

А.ЯЦЕНЮК считает, что вопрос о членстве страны в Альянсе сейчас «используется как карта на политических выборах». «То есть мы говорим о том, что не произойдет ни завтра, ни послезавтра», – отметил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: это не означает, «что в стране не нужны военные реформы, что страна не должна сотрудничать с Альянсом». «Конечно, мы должны сотрудничать! Вон российские коллеги лучше и активнее работают с Альянсом, чем мы», – заявил А.ЯЦЕНЮК, добавив, что у России «в три раза больше комитетов сотрудничества с НАТО, чем у Украины».