Томенко нашел «идеальный» выход из кризиса

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что идеальным выходом из кризиса является создание широкой коалиции из всех пяти фракций для осуществления единой антикризисной программы, но если этого не произойдет, то иного выхода, кроме досрочных выборов Президента и парламента, не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя якобы расхождение его позиции относительно проведения одновременных досрочных президентских и парламентских выборов с позицией лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Н.ТОМЕНКО отметил, что для выхода из кризиса не может быть трех программ – президентской, правительственной и парламентской, поскольку это будет означать, что ни одна из них не будет выполняться.

Он также выразил удивление по поводу того, что его позиция якобы расходится с позицией БЮТ.

По словам Н.ТОМЕНКО, фракция БЮТ не принимала решения, что БЮТ является противником одновременных парламентских и президентских выборов. «Но мы не принимали и решения, что мы должны идти на такие выборы», - сказал заместитель председателя ВР.

Он напомнил, что с сентября прошлого года, когда у Президента Виктора ЮЩЕНКО и фракции Партии регионов возникла идея провести досрочные парламентские выборы, БЮТ всегда выступал за то, чтобы если такие выборы и проводить, то одновременно с досрочными президентскими.

«Я всегда говорил, что если мы хотим обновить политическую элиту, то мы должны проводить одновременные парламентские и президентские выборы. Моя позиция не менялась. Мне странно сегодня слышать, что моя позиция не отвечает позиции БЮТ», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в начале этой недели он действительно высказал собственную позицию, что если не будет создана коалиция из большинства фракций для преодоления кризиса, то альтернативой остаются парламентские и президентские одновременные выборы.

«Но фракция пока не собиралась и не обсуждала этот вопрос. Как только соберется фракция и примет какое-то решение, то можно будет говорить, что фракция против выборов и боится выборов, а ТОМЕНКО поддерживает выборы», - сказал он.