Балога подал в суд на Луценко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА подал иск в суд к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 61 от 08.04.2009), данную информацию изданию официально подтвердили в пресс-службе Президента Украины.

"Действительно, 26 марта 2009 года в Ужгородский городской районный суд было подано исковое заявление Виктора БАЛОГИ о защите чести и достоинства и опровержении недостоверной информации", - говорится в информации пресс-службы. Ответчиками по этому делу являются Министерство внутренних дел и Ю.ЛУЦЕНКО, а также частные предприятия, которые издают журнал «Фокус» и ужгородскую газету «Трибуна». В сообщении также подтверждается информация о допросе В.БАЛОГИ, который 28 марта "как законопослушный гражданин явился по вызову следователя".

В своем комментарии газете пресс-служба акцентирует внимание на том, что в интервью глава МВД фактически утверждал, что "уголовное дело было возбуждено в отношении самого В.БАЛОГИ".

"Однако на сегодня относительно В.БАЛОГИ не возбуждено и не расследуется ни одного уголовного дела, – утверждают в Секретариате Президента. – По сути, заявления министра являются враньем и клеветой, растиражированными журналом «Фокус» и газетой «Трибуна». Эти два издания не сделали ничего, чтобы получить и представить точку зрения самого Виктора БАЛОГИ".

Как сообщал УНИАН, 7 апреля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА дал следователю МВД свидетельские показания по делу об убийстве ужгородского предпринимателя Олега Грузина.