Бойко увидел, что денег на выплату пенсий у Тимошенко нет

Народный депутат Украины от Партии Регионов, председатель Совета Федерации работодателей Юрий БОЙКО заявляет, что правительство пытается переложить проблемы с выплатой пенсий на оппозицию.

Об этом идет речь в заявлении депутата, предоставленном УНИАН его пресс-службой.

“Распространение в СМИ неправдивой информации о состоянии дел в Фондах социального страхования свидетельствуйте о том, что правительство не может обеспечить их наполнения. Появление одновременно на страницах нескольких интернет-изданий «разоблачительных» публикаций о якобы «приватизации» членами Партии регионов Пенсионного фонда, может означать только одно: денег для пенсионеров у власти нет”, – говорится в заявлении.

В связи с этим Ю.БОЙКО допускает, что в ближайшее время следует ожидать массовые задержки с выплатами пенсий. “Случится то, что не могло не случиться в результате катастрофического падения промышленного производства и несостоятельности правительства противостоять сползанию отечественной экономики в бездну кризиса. Поэтому в качестве превентивных действий власти появляется очередная «заказуха»”, – идет речь в сообщении пресс-службы.

Также депутат отрицает влияние Партии регионов, которая является оппозиционной политсилой, на Пенсионный фонд “подконтрольный лишь правительству”.

“Однако, когда платить пенсионерам нечем – нужен образ врага, на который следует перевести народный гнев. Только в этот раз обмануть миллионы людей не удастся. За невыплаты пенсий и зарплат правительству придется отвечать. Как и за инфляцию, за валютные спекуляции, за массовое обнищание людей”, – отмечает пресс-служба политика.