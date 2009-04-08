ПАСЕ не перестанет "пасти" Украину, пока выборы не станут как в Европе
00:37, 08 апреля 2009Политика
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"Всё в руках политиков..."
|Ренате ВОЛЬВЕНД
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве заявила докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД.
«Пока выборы не будут проходить в полном соответствии с европейскими принципами, не будут полностью справедливыми, достойными и прозрачными, время завершить мониторинговый процесс еще не наступило», - сказала она, заметив, что эти принципы являются единственными, о которых последние 2-3 года говорят Украине в ПАСЕ.
«Я думаю, что все в руках политиков, и от их доброй воли зависит то, как скоро может закончиться процесс мониторинга», - добавила она.
Как сообщалось, мониторинг Украины со стороны ПАСЕ ведется уже более 10 лет.
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