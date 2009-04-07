Яценюк хочет одновременно переизбрать ВР и Президента

Народный депутат, лидер «Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что сегодня нет альтернативы проведению одновременных выборов Президента и парламента.

Об этом он заявил во время видеомоста Киев-Винница, проведенного во время открытия областной организации «Фронта перемен» в Виннице, сообщили в пресс-службе этой организации.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “лишь тотальная перезагрузка власти является выходом из кризиса - ни одна антикризисная программа не поможет”. Он отметил: “Именно поэтому я выступаю за проведение одновременно президентских и досрочных парламентских выборов»

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что одновременные президентские и досрочные парламентские выборы необходимо проводить только в соответствии с Конституцией.