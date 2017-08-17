Обыски в НКРЭКУ: глава комиссии Вовк жалуется, что его не пустили на рабочее место

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время проведения обысков в здании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не пустили на свое рабочее место главу комиссии Дмитрия Вовка. Об этом он заявил в эфире одного из национальных телеканалов.

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«Они мотивировали то, что они не пускают, тем, что это для них очень важно. Почему-то им большое препятствие создавали металлопластиковые двери, которые они решили разбить», - сказал Вовк.

По его словам, представители НАБУ физически удерживают некоторых сотрудников НКРЭКУ, чем нарушают их права, а также ограничили возможность общаться по телефону.

Как сообщал УНИАН, НАБУ в июле этого года начало уголовное производство, в рамках которого глава и члены НКРЭКУ подозреваются в том, что они необоснованно включили в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимость угля для работы ТЭС по формуле «Роттердам+», которая завышает стоимость топлива.

По данным следствия, Нацкомиссия выполняла преступные договоренности, которые привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы. К таким компаниям НАБУ относит «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».

Сегодня НАБУ проводит обыски в здании НКРЭКУ. По словам пресс-секретаря агентства Светланы Олифиры, причиной обысков является расследование факта возможных злоупотреблений во время принятия формулы «Роттердам+».

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а эксперт Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн.