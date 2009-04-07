Украинцы не хотят отдавать ВР право выбирать Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что идеальные изменения к Конституции Украины должны отвечать традициям политико-правовых основ и поддерживаться обществом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Киевского педагогического университета им. Н.Драгоманова, где презентовал свою книгу «Украинский романтик Николай Гоголь».

Оценивая ход политической дискуссии относительно необходимости внесения изменений в Конституцию и обновления политических элит, Н.ТОМЕНКО отметил, что «можно изменять что угодно, кроме установившихся традиций».

В частности, сказал заместитель председателя Верховной Рады, сейчас обсуждаются две инициативы, которые не отвечают политически-правовым традициям и ожиданиям граждан. Он пояснил, что это непрямые выборы Президента и формирование двухпалатного парламента.

Н.ТОМЕНКО заметил, что, по данным соцопроса, проведенного с 27 марта по 2 апреля «Украинским демократическим кругом» по заказу Института политики, 91,4% украинцев убеждены, что в Украине должны проходить исключительно прямые выборы главы государства, при этом выборы Президента в парламенте поддерживают лишь 3,9%. Что касается двухпалатного парламента, то против этой идеи выступают 49,6% респондентов, тогда как ее сторонников – 17,8%.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, среди необходимых изменений, которые должны быть введены как можно скорее, – совершенствование избирательной системы, в частности формирование открытых партийных списков.

«Если у нынешней политической элиты есть смелость, то она должна пройти испытание поддержкой граждан. Верховная Рада должна пойти на изменение избирательной системы», - сказал заместитель председателя ВР.

При этом он добавил, что согласно результатам соцопроса, 32% респондентов считают необходимым, чтобы депутаты избирались по мажоритарной системе, 29% - по пропорциональной с открытыми списками. При этом сторонников нынешней избирательной системы лишь 11%.