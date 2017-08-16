Россия – страна "если бы"

Российская пропаганда уже много лет лепит из президента образ мачо. Путин в кабине истребителя, Путин достает амфоры со дня моря, Путин летает со стерхами. Еще голый торс и пойманная щука. Один из главных пунктов образа – краткие и запоминающие фразы, обильное использование поговорок и пословиц. В далеком июне 2006 года еще «молодой» президент РФ на вопрос о возможности санкций против Ирана заметил, что «если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой». Блеск эрудиции – и россияне стали еще больше гордиться своим президентом-идолом. Тогда же, размышляя о разнице между дедушкой и бабушкой, Путин подчеркнул, что «политика не терпит сослагательного наклонения».

Спустя годы это сослагательное наклонение стало основой российской внешней политики, основой обеления российских преступлений против украинцев. Вторжение в Украину, оккупация Крыма и Донбасса оправдывалось формулировкой «если бы». Ее упоминают так часто, что за время войны с Украиной для россиян создали альтернативную реальность, где предположение давно стало для них реальностью. Создают эту выдуманную картинку мира российские руководители и их подмастерья – солдаты современной пропаганды.

Президент РФ объясняет, что Крым был оккупирован, так как там могли бы появиться солдаты и базы НАТО.

Корреспондент «Первого» российского канала в Ростовской области, когда ее спросили, зачем она выдумала историю про «распятого славянского мальчика» не растерялась, а объяснила все вполне «логично». Никто не скрывает, что этот сюжет - целенаправленная ложь и раздувание ненависти к Украине, но чтобы оправдать себя используется удобная формула «мальчик мог бы быть».

Президент РФ объясняет, что Крым был оккупирован, так как там могли бы появиться солдаты и базы НАТО. Ему вторят хором и по отдельности многочисленные эксперты, режиссеры, певцы и писатели. Говорят об этом так часто и много, чтобы создать ощущения страха и ужаса. РосТВ время от времени предупреждает: чтобы танковые колонны альянса не испортили брусчатку на Красной площади, нужно быть готовым превратить Америку в радиоактивный пепел.

Российский пропагандистский канал Russia Today вслед за главой РФ выдумывает сюжеты о ужасном будущем, которое должно было ждать Крым, если бы Путин не принял решения об аннексии украинского полуострова. В выдуманной реальности примеряют устроенную Россией бойню за Донбасс к Крыму. Но почему-то забывают сказать, что действующие лица российского вторжения в Крым и Донбасс – одни и те же.

Немного «облажавшись» в размышлениях на тему будущего Донбасса, Лавров признает, что «новыми бомбежками и обстрелами мы эту проблему не решим, а загоним ее окончательно вглубь».

Даже сейчас, спустя три года беспрерывного кровопролития, глава МИД РФ Лавров до сих пор рассуждает, «что ждало бы» русскоязычных в Крыму и на Востоке Украины, и продолжает пугать россиян демонами «Правого сектора», которые могли бы «захватить» полуостров. Правда, при этом немного «облажавшись» в размышлениях на тему будущего Донбасса, Лавров признает, что «новыми бомбежками и обстрелами мы эту проблему не решим, а загоним ее окончательно вглубь».

И вот здесь наступает реальность. Если проблема не решает «новыми бомбежками», значит, были старые. Значит, нет никакого сепаратизма, а есть российское вторжение и коллаборационизм.

Факт остаётся фактом. Русскоязычных людей много, они живут в США, Германии, Чехии, Казахстане, Республике Беларусь и, конечно же в Украине. Но страдают и погибают они только там, где их пытается «защищать» российское государство.

Роман Цимбалюк, Москва