Луценко вынудил Балогу «спуститься с вершины»

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что СБУ пытается предъявить обвинение работникам таможни и УБОП за то, что они задержали самолет главы секретариата президента Виктора Балоги.

Об этом он сказал в эфире ICTV.

"Два дня колотило все Закарпатье, потому что господин Балога прилетел на отдых на частном самолете американского банка, а он как оказалось, контрабандный. За него не уплачены налоги, он не растаможен и не имеет права внутренних рейсов Киев-Ужгород", - сказал министр.

"СБУ пытается предъявить обвинение работникам таможни и УБОП за то, что они нанесли вред государственному деятелю во время его отдыха. Мы же настаиваем, что закон один для всех. Если купил самолет – растаможивай его и летай", - заявил он.

Луценко также отметил, что "в нашей стране резонансными почему-то считаются заявления относительно известных людей".

"Меня спрашивает журналист: есть ли у вас вопросы к Балоге, кроме его незаконных использований самолетов? Говорю: у меня нет, а у следователя в Закарпатье есть. Он будет отвечать на вопросы по убийству в Закарпатье", - сказал он.

"Из этого сделали огромное событие. Господин Балога на меня в суд подал, я так и не понял, за что. Повестка ему была, он ответил на все вопросы. А в чем оскорбление чести и достоинства гражданина, который пришел и ответил следователю на вопрос?", - возмутился министр.

"Президент дает пояснения, министр дает пояснения, а Балога у нас какой-то особенный, для него это оскорбление чести и достоинства, потому что он со своей карпатской вершины спускается, и вынужден ответить следователю", - сказал Луценко.

Украинская правда