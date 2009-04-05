Путин крайне разочарован Тимошенко - эксперт

Кремль будет делать ставку не на конкретных политиков Украины, а на определенные политические сценарии, которые позволяли бы крупному российскому капиталу обеспечивать свои интересы в Украине.

Такое мнение в интервью украинскому еженедельнику «2000» высказал российский политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ.

По его словам, премьер-министр России Владимир ПУТИН лично крайне разочарован в премьер-министре Украины Юлии ТИМОШЕНКО после подписания меморандума о модернизации украинской ГТС.

«Еще недавно ему казалось, что он нашел первого и последнего украинского политика, который готов жестко выполнять свои обязательства. А на той неделе он убедился, что в этим смысле Ю.ТИМОШЕНКО ничуть не отличается от ее предшественников и, возможно, последователей», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

При этом он предполагает, что Ю.ТИМОШЕНКО была последним фаворитом Кремля.

«После того, как она, по мнению В.ПУТИНА его кинула (как об этом сейчас принято говорить в Москве), ставка, скорее, будет делаться не на людей, а на определенные политические сценарии, которые позволяли бы крупному российскому капиталу обеспечивать свои интересы в Украине. А кто их обеспечит для Кремля - это уже будет десятым вопросом. Если такой фигурой окажется Олег ТЯГНИБОК, то будет О.ТЯГНИБОК», - уверен эксперт.

Он отметил, что сейчас российская политическая элита находится в ступоре, но в течение полутора-двух месяцев такие сценарии могут возникнуть.

В то же время, С.БЕЛКОВСКИЙ считает, что декларация о реконструкции ГТС Украины - закономерный результат газовых войн 2006-2009 годов. По его словам, ряд экспертов предупреждали «Газпром» и В.ПУТИНА, что газовые войны побудят Европу выстраивать инфраструктуру газового транзита без России, в частности модернизировать украинскую ГТС.

«Думаю, здесь Украина идет в фарватере Европы, и для нее это правильный выбор. Логика взаимодействия с “Газпромом” и В.ПУТИНЫМ в последние годы показывает: добиваться от них каких-либо уступок можно только с сильной позиции. И сейчас Украина в альянсе с Европой такую позицию заняла. После этого уже можно пойти на компромисс и допустить определенную часть «Газпрома» и Россию к участию в модернизации. Но объем требований со стороны команды В.ПУТИНА будет уже заведомо ниже», - сказал политолог.

По его словам, в системе газопоставок на постсоветском пространстве поставщик, то есть «Газпром», зависит от потребителя и транзитной страны ничуть не меньше, чем они зависят от него.

«Сегодня России некуда продавать газ, кроме Европы, и у нее нет другого серьезного маршрута, кроме Украины. Разговоры о том, что завтра будут строить Северный и Южный поток - заведомый блеф. Эти газопроводы еще даже не начинались строится. И нужны долгие годы и многие миллиарды евро, чтоб их построить», - сказал он, добавив, что кроме этого они не решают для России главную проблему – наличие транзитных стран. В частности, тот же «Северный поток» пойдет по дну Балтийского моря через территориальные воды либо Польши, либо Финляндии и Эстонии.