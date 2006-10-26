Президентский Закон о Кабмине (изложение по главам)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение парламента проект Закона Украины «О Кабинете Министров Украины и центральных органах исполнительной власти». Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Президент отметил указанный законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Представлять этот проект Закона при его рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет советник Президента Украины Игорь КОЛИУШКО.

По информации Интернет-представительства, проект Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» разработан с целью соблюдения принципа законности, установленного частью второй статьи 19 Конституции Украины, и во исполнение положений части второй статьи 120 Конституции Украины, согласно которым, «организация, полномочия и порядок деятельности Кабинета Министров Украины, других центральных и местных органов исполнительной власти определяются Конституцией и законами Украины», и пункту 12 части первой статьи 92 Конституции Украины, согласно с которым «исключительно законами Украины определяются организация и деятельность органов исполнительной власти».

В настоящее время организация, полномочия и порядок деятельности Кабинета Министров Украины, других центральных органов исполнительной власти должным образом – на уровне закона Украины – не урегулированы.

Цель проекта Закона – в соответствии с Конституцией Украины установить систему органов исполнительной власти и комплексно урегулировать организацию, полномочия и порядок деятельности Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти.

Задача проекта Закона – ввести в легитимное поле организацию и деятельность Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти; урегулировать в развитие Конституции Украины отношения Кабинета Министров Украины с Президентом Украины и Верховной Радой Украины; приблизить систему исполнительной власти Украины к европейским стандартам надлежащего управления путем разграничения политических и административных функций и должностей, проведения институционного разграничения функций выработки политики и администрирования, введения европейских подходов к разграничению направлений государственной политики.

Законопроект «О Кабинете Министров Украины» состоит из 7 разделов, которые делятся на главы, и содержит 87 статей.

Раздел I «Общие положения» определяет место Кабинета Министров Украины в системе органов государственной власти Украины, основные задачи и принципы деятельности Правительства Украины.

Раздел II «Состав Кабинета Министров Украины» регулирует статус членов Правительства, порядок формирования Кабинета Министров, основания и порядок прекращения полномочий (отставки) Кабинета Министров Украины.

Раздел III «Компетенция Кабинета Министров Украины» регулирует:

общие вопросы компетенции Кабинета Министров Украины и по направлениям государственной политики;

полномочия Правительства в части руководства системой органов исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями;

полномочия Кабинета Министров в отношениях с Президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также с консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образуемыми Президентом Украины;

полномочия Кабинета Министров Украины в отношениях с Верховной Радой Украины и ее органами;

отношения Кабинета Министров Украины с другими государственными органами, органами местного самоуправления и объединениями граждан.

Раздел IV «Организация деятельности Кабинета Министров Украины» определяет функциональные обязанности Премьер-министра Украины и других членов Кабинета Министров Украины; принципы ответственности Кабинета Министров Украины и его отдельных членов; порядок подготовки и проведения заседаний Правительства, деятельности правительственных комитетов; процедуру принятия актов Кабинета Министров; основы функционирования Секретариата Кабинета Министров Украины.

Раздел V «Министерства» регулирует:

общие вопросы компетенции министерства, порядок их образования, реорганизации и ликвидации;

организацию министерства, в частности, состав и систему министерства, статус министра как руководителя министерства и его заместителей; статус государственного секретаря министерства, организацию аппарата министерства;

определяет функции и правовой статус правительственных органов; полномочия министра в части надзора за правительственным органом; статус территориальных органов (подразделений) правительственных органов.

Раздел VI «Обеспечение членов Кабинета Министров Украины и их заместителей» регулирует вопрос статуса патронатных служб членов Кабинета Министров Украины, вопроса оплаты труда и материально-бытового обеспечения членов Правительства, заместителей министров.

Заключительный раздел VII «Заключительные и переходные положения» определяет порядок вступления в силу Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», в том числе порядок введения должностей государственных секретарей министерств и другие особенности.

Основным нормативно-правовым актом в данной сфере правовой регуляции является Конституция Украины (с изменениями, внесенными Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV).

Реализация предложенного проекта Закона не приведет к дополнительным расходам из Государственного бюджета Украины.

Законодательное закрепление системы органов исполнительной власти, организации, полномочий и порядка деятельности Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти, предусмотренное в проекте Закона приведет к:

укреплению принципа законности в Украине;

выполнению Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине своего конституционного долга;

усилению возможности Правительства по формированию и реализации государственной политики с целью решения общественных проблем;

содействию улучшению организации предоставления административных услуг гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям;

содействию формированию политически нейтральной государственной службы;

сокращению конфликтов между Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины в сфере выработки и реализации государственной политики;

приближению системы органов исполнительной власти Украины к европейским стандартам.

Все вышеперечисленное положительно повлияет на состояние политических отношений, экономического развития, эффективности использования публичных ресурсов, заботы государства о правах и свободах человека, отметили в Интернет-представительстве Президента.