Акция протеста Народного объединения «Щит»: «Киев - территория свободная от продажной политики и хлама»

5 апреля в 10.00 на Площади Независимости Народное объединение «Щит» проведет акцию «Киев - территория свободная от продажной политики и хлама». Принять участие в акции предлагается всем, кто поддерживает позиции, задекларированные объединением «Щит» и исповедует христианские принципы морали.

Организаторы акции выступают против использования Площади Независимости, исторического центра Киева и других мест культурного отдыха, в качестве круглосуточных поселений маргиналов, бомжей, наркоманов, и осуждают такие действия со стороны любой политической силы. «Мы не позволим захвата наших улиц! Призываем всех небезразличных, кому надоел беспорядок проплаченных наемников, которые бесчинствуют в историческом центре города и нарушают общественный порядок, прийти и высказать свое категорическое «нет».

Сбор участников акции в 9.30 (ул. Крещатик, около Цума).

Дополнительная информация по тел. (044) 331-65-67, e-mail: zahyst.shchyt@gmail.com