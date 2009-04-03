Ющенко и Тимошенко убедили МВФ вернуться

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину в середине следующей недели.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей Международного валютного фонда, МВФ получил убедительные заверения от Президента Украины и премьер-министра относительно их настроенности обеспечить на протяжении недели 13-17 апреля принятие законов, направленных на укрепление финансового состояния Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины», а также согласованных с МВФ и Всемирным банком законопроектов, которые должны способствовать внедрению стратегии реструктуризации банковского сектора.

Учитывая выше изложенное, миссия МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует вернуться в Киев в середине следующей недели для того, чтобы продолжить дискуссии в рамках первого пересмотра программы, которая поддерживается финансированием по соглашению «стэнд-бай».