Лидер фракции НУ-НС надеется, что Ющенко больше не пойдет в президенты

Лидер фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что парламентские и президентские выборы практически невозможно увязать между собой в соответствии с действующим законодательством.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, комментируя предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО провести одновременно досрочные парламентские и президентские выборы.

"Во-первых, парламентские и президентские выборы практически невозможно увязать между собой в соответствии с действующим законодательством, - сказал Н.МАРТЫНЕНКО. - Во-вторых, никаких оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет – это признал и Президент. В-третьих, парламент уже назначил очередные президентские выборы на 25 октября текущего года. Надеюсь, что на них Виктор Андреевич будет играть роль не кандидата, а гаранта Конституции и соблюдения равных прав всех других кандидатов".

По убеждению депутата, "если действительно реализовать идею одновременных выборов, то на центральных органах власти можно будет вешать таблички „Закрыто. Все ушли на выборы”.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что в условиях экономического кризиса необходимо наличие властных институтов, которые будут принимать оперативные решения и нести ответственность за состояние дел в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.