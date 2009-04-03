Литвин подозревает, что Янукович и Ющенко заигрывают с дьяволом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в Украине ведутся скрытые переговоры о перераспределении власти через конституционные изменения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя ВР.

"Невзирая на то, что Украина сегодня и так держится преимущественно на хаосе, в последние дни запущен очередной сценарий разрушения в ней остатков стабильности и предсказуемости. Цель очевидна – перехват власти на очередной клановой основе и через устранение конкурентов, создание комфортных условий для собственного властвования", - отмечает В.ЛИТВИН.

"При этом ключевые политические игроки преподносят себя в роли неких жертв, во избежание какой-либо ответственности, канализировать человеческий гнев на своих соперников. При этом все демонстрируют все большую оппозиционность и правдоборство, удивительную отстраненность от государственных дел".

"Вся власть – в центре и на местах – ужасно далека от народа, поэтому ей не страшно от того, что происходит в человеческой среде. Расчет делается на демонстрацию его проплаченной благосклонности на свезенных митингах", - отмечает В.ЛИТВИН.

На фоне упадка страны, обнищания народа, разрушения даже этой системы управления и упрочения в мире пренебрежения к Украине (вместе с Зимбабве, Ираком, Суданом и другими государствами она входит в 20 самых нестабильных стран мира), Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО "настойчиво предлагает радикальный излом украинской жизни через безотлагательный пересмотр Конституции вплоть до проведения по этому поводу всенародного референдума. Конечно, сквозь призму своего собственного виденья и мировосприятия. А также не оставляет идеи очередных досрочных парламентских выборов", говорится в заявлении.

"Фактически в унисон с главой государства и как его союзник выступает фракция Партии регионов в Верховной Раде, заблокировав под надуманными предлогами ее работу... Почему фракцию не устраивает действующая Верховная Рада? Что скрывается за абсурдными ультимативными требованиями? Почему она не предлагает своих видений и наработок, в том числе относительно антикризисной программы, изменений в госбюджет?", - спрашивает председатель ВР.

"Ответы видятся такими: отвлечь внимание людей от кризиса в собственной партийной среде, от тех проблем, которые сами же создали, находясь в центральной исполнительной власти вчера, и осуществляя местную власть во многих регионах до сих пор. Ведь в АРК, Одесской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и других областях именно они полностью контролируют местную власть. Равно же как и едва ли не половину экономики страны. Выходит, что власть и владельцы сами себя блокируют и выводят людей на митинги против себя. Тогда как именно они обязаны давать людям работу и платить зарплату", - говорит В.ЛИТВИН.

По его словам, все это - ничто иное, как "попытка отвлечь народное внимание от своего сытого образа жизни, в который раз ввести в заблуждение людей".

В.ЛИТВИН считает, что "в совокупности все эти действия можно и надлежит квалифицировать как попытку для получения всей полноты власти, всей экономики в свою собственность. А для этого нужно превратить Украину в территорию ненависти. Что в свою очередь рассматривается как непременная предпосылка получения тотального контроля над страной. Не останавливает даже великий пост на фоне показной демонстрации боголюбия, великий грех одновременного заигрывания с дьяволом и Богом".

"Произвол сегодня может обернуться трагедией для Украины завтра", - говорится в заявлении.

"Наряду с этим, опасение ключевых, на данный момент, претендентов проиграть президентские выборы, выступает стимулом к образованию еще одной политической комбинации и соответственно линии общественного напряжения. Речь идет о скрытых переговорах о перераспределении власти опять же через конституционные изменения. Причем таким способом, чтобы разделить сферы влияния – в экономике, политике, власти – а соответственно и страну на основе по сути политического заговора и отстранения народа от выборов главы государства", - заявляет В.ЛИТВИН.

Председатель ВР этим заявлением стремится привлечь внимание украинского общества к настоящим побудительным мотивам действий власти и политиков, к опасным угрозам, которые будут ожидать людей и страну в случае реализации любого из этих сценариев.

Он предостерегает власть и политиков "от продолжения циничной практики обустройства страны под себя, получения полного контроля над ней, в том числе через нагнетание вражды и политические войны. Украина их уже не переживет".

В.ЛИТВИН надеется и рассчитывает, что каждый народный депутат "сполна осознает свою ответственность перед людьми, а не перед вождями, а, следовательно, и значение дееспособной Верховной Рады".