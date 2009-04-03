Договор об ассоциации Украина-ЕС подгрузит Киев еще одной проблемой

Проект соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз, подписание которого планируется осуществить в конце 2009 года, содержит ряд положений относительно адаптации Украины к стандартам ЕС в сфере защиты окружающей среды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом шла речь в ходе круглого стола на тему: «Правосудие и европейское право окружающей среды», который состоялся сегодня в Минюсте при участии руководителей представительств Европейской комиссии в Украине, генерального секретаря Совета Европы, Посольства Франции, а также руководителей профильных государственных органов. К участию в мероприятии также были приглашены украинские и французские судьи высокого ранга.

«Окружающая среда занимает один из центральных вопросов в политике Европейского Союза. Поэтому соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет содержать обязательство украинской стороны перенять стандарты чистой окружающей среды, адаптировать национальное законодательство к европейскому экологическому праву, а также самое главное – обеспечить правосудие в сфере защиты окружающей среды», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР.

По его словам, именно национальный судья – и часто судья первой инстанции – должен гарантировать выполнение общеевропейских законов.

При этом, как подчеркнул председатель представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕРА, перед Украиной будет поставлена задача не просто создать законодательные рамки в сфере защиты окружающей среды. Самая главная задача, которая встанет перед Украиной, – это обеспечение практического выполнения указанных норм.

В ходе круглого стола отмечалось, что ежегодно в Европе принимаются тысячи решений в сфере защиты окружающей среды. Директивы относительно грязных промышленных производств касаются 52 тысяч объектов. Около 15% европейской территории состоит из зон защиты природы.