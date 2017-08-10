По делу о хищении средств проекта "Стена" могут появиться новые подозреваемые – НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает появления новых подозреваемых в рамках расследования по факту растраты средств государственного бюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской границы (так называемый проект «Стена»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается проекта «Стена». На сегодняшний день задержан начальник управления (Государственной пограничной службы), который занимался организацией работ. Конечно, проверяются все руководители этого ведомства, и исключать новых подозреваемых по этому производству я не буду», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи лицам, задержанным в рамках расследования по факту растраты средств госбюджета, выделенных для инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы.

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В частности, среди подозреваемых должностные лица Государственной пограничной службы:

- начальник управления капитального строительства ГПСУ (ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины);

- старший офицер Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК);

- бывший начальник Первого отдельного отдела капитального строительства (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК).

Также в числе подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую «Стену»:

- директор ООО «АЗУ» (ч.5 ст.191 УК);

- директор ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК);

- директор и учредитель ООО «Стройцентр «Витязь» (ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК).

Кроме того, лицу, выполнявшему роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины.

Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве. Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого должна быть сопоставимой с суммой нанесенного государству ущерба.