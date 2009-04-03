Литвин рассказал, как авитаминоз влияет на выборы Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что парламент может изменить дату выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН отметил: «Я абсолютно не исключаю перенесения дать выборов Президента Украины».

По словам председателя ВР, его позиция является неизменной и он убежден, что президентские выборы должны состояться 17 января 2010 года.

При этом он добавил: «Я почувствовал настроение Верховной Рады, и мне оставалось лишь одно – организовать процесс этого вопроса».

В.ЛИТВИН отметил, что с политической точки зрения, с электорального подхода это выгодно нынешним ключевым игрокам, потому что «октябрь – люди вернутся из отпусков, выкопают картофель, засолят помидоры и огурцы, пока еще не будет проблем тепла и подписания соглашения с Россией на следующий год».

По его словам, потому в этом плане политическим силам выгодно проводить президентские выборы.

В то же время, сказал председатель ВР, январь является проблемным для проведения президентских выборов, поскольку будут проблемы с энергоносителями при нынешних отношениях с Россией, а также «авитаминоз, озлобленность людей».

«Потому странно слышать заявления некоторых подвождиков, которые ходят под вождями или лежат под вождями, что это ЛИТВИН сдал главу государства, потому что они не знают, как сохранить рейтинг своим вождям, как быстрее их подвинуть на президентское место», - отметил он.

По его словам, на такие заявления он еще вчера дал ответ: «Добить меня им не удастся. Они могут лишь одно сделать – убить меня».

Как заявил В.ЛИТВИН, Верховная Рада «будет работать несмотря на любые их планы и сценарии».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422 зарегистрированных в сессионном зале. “За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года.