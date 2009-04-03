В БЮТ протест Регионов снисходительно назвали «безвредным»

Народный депутат от фракции БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что Блок Юлии Тимошенко приложит все усилия, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом А.ФЕЛЬДМАН сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о ситуации в Верховной Раде и вероятности досрочных выборов народных депутатов.

А.ФЕЛЬДМАН отказался комментировать слухи о договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Партией регионов относительно роспуска парламента.

В то же время он пообещал, что БЮТ не допустит их проведения. «Мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Украине сегодня досрочные выборы не нужны», - заявил народный депутат.

Комментируя ситуацию в парламенте, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что блокирование парламентской трибуны депутатами от Партии регионов, по его мнению, было безвредным.

«Регионалам» это блокирование уже не было нужно. Каждый выполнил то, что должен был выполнить. «Регионалы» сделали то, что они уже давно анонсировали общественности, а те, кто знал, что такое будет, просто не пришли», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Он также отметил, что БЮТ готов вести предвыборную борьбу. «Мы никогда не сворачивали свою работу. Мы готовы к любому развитию событий, но в очередной раз подчеркиваем, что это неправильно», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.