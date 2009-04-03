У Луценко требуют головы милицейской верхушки в Сумах

Народные депутаты Украины Юрий ГРИМЧАК, Олег НОВИКОВ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Сергей ХАРОВСКИЙ и Александр БОБИЛЁВ готовят официальное обращение к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с требованием увольнения с занимаемых должностей руководства УМВД Украины в Сумской области и в городе Сумы.

Как передает корреспондент УНИАН, поводом для этого обращения стал силовой конфликт, случившийся 2 апреля вокруг ОАО «Сумской хлебокомбинат».

«Поводом для обращения стало несколько факторов. Это, в частности, преступное невмешательство работников сумской милиции в содействие законному выполнению своих обязанностей судебными исполнителями. Во-вторых, преступная бездеятельность милиционеров при обеспечении выполнения Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и еще ряд моментов», - сообщил УНИАН Ю.ГРИМЧАК.

Как передает корреспондент УНИАН, который находился на месте событий, в четверг, 2 апреля, в помещение офиса предприятия на улице Октябрьской ворвались около тридцати молодчиков. Они были в бронежилетах, с противогазами, газовыми баллончиками, а также в наушниках спецсвязи и некоторые – с пистолетами.

Именно в это время в Сумах должна была начаться пресс-конференция Анатолия КИСИЛЕНКО, который по решению Дарницкого районного суда Киева был восстановлен в должности и.о. директора ОАО «Сумской хлебокомбинат», с участием народного депутата Украины от депутатской группы «Народная самооборона» Ю.ГРИМЧАКА и лидера "Антикриминального выбора" и "Народной самообороны" Сумщины Ивана БОРШОША относительно очередной рейдерской атаки на Сумской хлебокомбинат.

Неизвестные "боевики", выбив молотами окна, обыскали офис, забрали все бухгалтерские документы, системные блоки офисных компьютеров со всеми электронными носителями, разбили оконные стекла и применили слезоточивый газ против представителей общественности и прессы. «Боевики» заблокировали также прилегающую территорию. При этом они применили грубую физическую силу в отношении женщин – работниц ОАО, угрожая им физической расправой. Одну из них «боевики» уложили лицом на рабочий стол, другую - ударили по голове.

После этого вооруженные пистолетами и газовыми баллончиками неизвестные разместились по периметру крыши админздания и на входе проходной ОАО «Сумской хлебокомбинат» по улице Нахимова, где наглухо заблокировали входную дверь на территорию предприятия.

Непосредственно во время этих событий вблизи находились работники правоохранительных органов – ГАИ, патрульно-постовой службы, оперативники. Но никто из них не вмешался в этот конфликт.

Ю.ГРИМЧАК рассказал, что на основании Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» вместе с судебным исполнителем пытался законным путем попасть на завод, чтобы туда зашел и восстановленный судом А.КИСИЛЕНКО. Однако даже в присутствии правоохранителей они это сделать не смогли. Причем, на месте событий именно в это время появились начальник сумской городской милиции Юрий ЗАБИЯКА, первый заместитель начальника УМВД Украины в Сумской области Николай УСТИМЕНКО, прокурор города Сумы и ряд других должностных лиц правоохранительных органов.

Ю.ГРИМЧАК, пользуясь статусом народного депутата, срезал «болгаркой» петли входных дверей, но потом получил ожог лица, поскольку на территории проходной ОАО был распылен газ неизвестного происхождения. Однако «охрана» комбината, которая осуществляет защиту интересов днепропетровских акционеров хлебокомбината, препятствовала этим действиям, в результате чего несколько раз перед проходной возникали драки.

Представители "Народной самообороны" Сумщины обратились с заявлением к начальнику УМВД Сумской области генералу Владимиру ГОРПИНЧЕНКО и к прокурору Сумской области за содействием в восстановлении законности на предприятии. Однако на место событий они не прибыли.

Сейчас контроль над предприятием удерживает один из его акционеров - Сергей КОЛЕСНИКОВ, который является депутатом Сумского городского совета от партии «Народный Союз «Наша Украина». В комментарии журналистам С.КОЛЕСНИКОВ рассказал, что неизвестные лица, которые принимали участие в выше описанных событиях, являются его подчиненными - работниками ОАО «Сумской хлебокомбинат».