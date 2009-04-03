Регионалы подтягиваются на Майдан

В Киеве тысячи участников акции протеста, организованной Партией регионов, отправились с центральных улиц на Майдан Независимости, где в 13.00 начнется массовый митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас уже завершились массовые акции протеста, организованные Партией регионов возле зданий Верховной Рады, Кабинета Министров и Секретариата Президента.

Колонны тысяч участников митингов организованно, под руководством инициативных групп, перемещаются центральными улицами Киева в направлении главной площади – Майдана Незалежности, где в 13.00 начнется следующий этап акции Партии регионов – митинг-протест «Заменим власть, остановим кризис!».

Как сообщал УНИАН, на митинге со своими оценками ситуации в Украине и требованиями к власти со сцены на Майдане Незалежности выступят мэры городов, руководители органов местного самоуправления, народные депутаты, а также лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Участники акций протеста планируют принять резолюцию.