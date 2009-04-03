Ющенко: из Украины формируют «образ врага»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что обвинения в участии украинских военных в грузино-российском конфликте направлены на формирование у россиян «образа врага» в лице Украины.

Об этом он заявил в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Я Вам даю слово Президента, что до такой чуши, до такой дури Украина не имеет никакого отношения. Это российская заготовка. Это так обрабатывают Россию, граждан, так формируется образ врага», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я Вам даю слово - мы готовы быть открыты в этом вопросе для любой международной комиссии, для национальной комиссии. Никакого военного присутствия в том, что мы называем грузино-российский конфликт, с украинской стороны не было. И большая точка», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он отметил, что военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией не противоречило международному законодательству в этой сфере.

«Мы не нарушили ни одно международное обязательство. Ни в отношении России, ни в отношении Грузии, ни в отношении третьей страны», - подчеркнул Президент Украины.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией продолжается последние 10-12 лет, также как и со странами Средней Азии, Балтии, Латинской Америки и Африки.

«Я искренне желаю, чтобы российская нация прозрачно разобралась в истинных причинах, осложнениях, природе этого конфликта. Ссылаться на то, что Украина сотворила какую-то некорректность, что-то добавила недружественного России или кому-то третьему, – это большая неправда. Но уже как-то свыкаешься, что уже много вопросов в наших двусторонних отношениях через российскую прессу, через российскую государственную политику обрастает такими байками, которые нет желания комментировать», - добавил В.ЮЩЕНКО.