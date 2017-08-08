В Совете Европы заявили о риске нарушения принципа независимости судебной власти в Украине



По мнению группы экспертов GRECO, роль Общественного совета добропорядочности, который был создан 11 ноября 2016 года согласно новому Закону о судоустройстве и статусе судей, является спорной. Об этом говорится в отчете Группы государств против коррупции Совета Европы «Предотвращение коррупции среди народных депутатов, судей и прокуроров», посвященном четвертому раунду оценивания Украины.

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В отчете указано, что в переходный период привлечение общественности к оценке этических стандартов и добропорядочности кандидатов на занятие судейских должностей может иметь свои преимущества. В то же время, это может привести к нарушениям принципа независимости судебной власти.

«Существует мнение, что действительные члены Общественного совета добропорядочности видят свою роль в проверке процедуры, которую проводит ВКК (Высшая квалификационная комиссия судей Украины – ред.), в то время как в действительности их функция заключается лишь в оказании помощи ВКК с отбором кандидатов», – говорится в документе.

Кроме этого, указано, что крайне негативным фактором в работе Общественного совета добропорядочности является недостаточный контрольный механизм конфликтов интереса.

«Кроме уже указанных замечаний, группа экспертов GRECO также видит необходимость принять более четкие правила, которые обеспечили бы представления различных групп общества в Совете. Это поможет достичь цели учитывать знания и оценку широких слоев общества и повышать доверие общественности к судьям», – говорится в документе.

Эксперты GRECO рекомендуют более четко определить задачи и полномочия Общественного совета добропорядочности, обеспечить, чтобы его состав отражал многообразие общества, и ужесточить нормы насчет конфликта интересов, в частности, за счет внедрения эффективного механизма контроля.

Насчет добропорядочности судей, в отчете напоминается, что НАПК осуществляет мониторинг образа жизни судей по требованию Высшей квалификационной комиссии судей Украины или Высшего совета правосудия с целью установления соответствия уровня жизни судьи и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам. Если НАПК выявляет любые несоответствия, проводится полная проверка декларации. В случае выявления по результатам мониторинга образа жизни признаков коррупции или правонарушения, связанного с коррупцией, НАПК информирует о них НАБУ.

«При отсутствии противоположных доказательств, информация, предоставленная судьями в декларациях родственных связей и декларациях добропорядочности судьи, считается достоверной. В случае получения информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноту) предоставленных утверждений, ВКК проводит соответствующую проверку», – говорится в документе.

Как известно, 27 июля закончился конкурс в Верховный Суд, Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила 120 победителей. Как сообщалось, решение по каждому из них принималось на основании информации из 20 источников, в том числе, НАБУ и НАПК. Это касается и тех кандидатов, которые получили заключение от ОСД. Все они подтвердили соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности и способность осуществлять правосудие в Верховном Суде.