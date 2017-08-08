Немецкий политик раскритиковал украинского посла, который назвал фронтмена Scooter нарушителем закона

Заместитель руководителя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики пригрозил послу Украины в Германии Андрею Мельнику объявлением персоной нон-грата. Причина в том, что дипломат указал на незаконность посещения группой Scooter Крыма. Свое заявление немецкий политик опубликовал в Facebook, передает РБК-Украина.

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"Иностранный посол не должен превышать пределы необходимой сдержанности, иначе может стать персоной нон-грата", – заявил Кубики. Сообщение Кубики прокомментировала дипломат Светлана Мельник на своей странице в Facebook, отметив, что украинский посол выполнял свою работу, отстаивая интересы своей страны. "Заместитель руководителя Свободной демократической партии Германии (ее рейтинг – около 8 %) Вольфганг Кубики начал угрожать объявлением персоной нон грата. За что именно? За то, что посол поставил под вопрос возможность оставаться фронтмену Scooter - Эйч Пи Бакстеру как нарушителю законов другого государства – членом жюри популярного кастинг-шоу страны – "Германия ищет супер-талант" (DSDS)", – написала Мельник.

"То есть, другими словами, за то, что какой-то посол решается публично, законными демократическими средствами, отстаивать интересы Украины!" – добавила дипломат.