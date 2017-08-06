Прокуратура Украины намерена допросить участников группы Scooter из-за гастролей в Крыму

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик заявила, что прокуратура Украины намерена допросить музыкантов группы Scooter, которые накануне выступили с концертом на территории оккупированного полуострова.

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«Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий — в первую очередь это допрос солиста группы, других членов группы», — заявила Тихончик в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, это первое дело, которое открыто на музыкантов из-за поездки в оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что против группы Scooter возбудили уголовное дело за выступление в Крыму.