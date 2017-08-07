Стало известно, сколько коррупционеров отправили в тюрьму за полгода

Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк заявил, что за первые шесть месяцев 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 лицо. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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«За первые шесть месяцев текущего 2017 года на рассмотрение в украинские суды поступило 4444 уголовных дела о коррупционных преступлениях, а также дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией», - сказал Романюк.

По его словам, судами было рассмотрено 2063 дела, что составляет 46,5%.

«По уголовным процессам по делам о коррупционных преступлениях. Уголовных производств по делам о коррупционных преступлениях на рассмотрение наших судов поступило 2237, из них рассмотрено судами лишь 741 дело, осуждены 469 человек, 77 оправданы, и в отношении 110 лиц уголовные производства закрыты», – отметил председатель ВСУ.

«К 121 лица было применено лишение свободы, 33 – ограничение свободы, до 17 – лишение права занимать ответственные должности и к 265 – применен штраф», – добавил Романюк.

Кроме того, он отметил, что как дополнительная мера наказания штраф применен против 2561 человека, еще против 14 человек применена спецконфискация.