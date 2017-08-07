Стало известно, сколько коррупционеров отправили в тюрьму за полгода
Кроме того, 33 коррупционерам присудили ограничение свободы, 17 – лишение права занимать ответственные должности и 265 – штраф.
Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк заявил, что за первые шесть месяцев 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 лицо. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
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«За первые шесть месяцев текущего 2017 года на рассмотрение в украинские суды поступило 4444 уголовных дела о коррупционных преступлениях, а также дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией», - сказал Романюк.
По его словам, судами было рассмотрено 2063 дела, что составляет 46,5%.
«По уголовным процессам по делам о коррупционных преступлениях. Уголовных производств по делам о коррупционных преступлениях на рассмотрение наших судов поступило 2237, из них рассмотрено судами лишь 741 дело, осуждены 469 человек, 77 оправданы, и в отношении 110 лиц уголовные производства закрыты», – отметил председатель ВСУ.
«К 121 лица было применено лишение свободы, 33 – ограничение свободы, до 17 – лишение права занимать ответственные должности и к 265 – применен штраф», – добавил Романюк.
Кроме того, он отметил, что как дополнительная мера наказания штраф применен против 2561 человека, еще против 14 человек применена спецконфискация.