Лидер немецких свободных демократов пояснил свою позицию по аннексии Крыма

Лидер немецкой Свободной демократической партии (СДП) Кристиан Линднер заверил, что признание аннексии Крыма Россией неприемлемо для него и его партии. Как сообщает Немецкая волна, об этом политик сказал в своем видеообращении, обнародованном в субботу, 5 августа, на его странице в сети Facebook.

Читайте такжеЛидер немецких свободных демократов призвал пока "забыть" об оккупации КрымаПолитик отметил, что остро критикует президента РФ Владимира Путина и политику России уже много лет, из-за чего его обвиняли в том, что он подвергает риску наследие политики разрядки, которую в отношениях с СССР формировали другие представители свободных демократов. А стоило ему сделать предложение относительно движения в направлении улучшения отношений с Россией, как его сразу назвали "человеком, который понимает Путина", отметил Линднер. "СДП поддерживает принципы международного права, СДП видит Германию частью Запада - поэтому трансатлантические отношения имеют приоритет, поэтому мы при каждой возможности оказываем поддержку нашим восточноевропейским партнерам по НАТО, мы не принимаем аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, или любые другие имперские жесты Кремля", - заявил Линднер. Он добавил, что санкции против России нужно усиливать, если есть регресс в выполнении договоренностей.

При этом он упрекнул ЕС в определенной снисходительности в течение длительного времени относительно соблюдения санкционного режима, указав как противоположность этого расширение санкций из-за завоза турбин Siemens в Крым. "Однако если наблюдается прогресс, то санкции должны быть ослаблены, шаг за шагом, не как аванс со стороны Запада, но поэтапно это должно быть возможным", - подчеркнул Линднер. Он считает, что вопрос Крыма сейчас решить не удастся, об аннексии полуострова нужно говорить, никогда не принимать, но не стоит все другие вопросы привязывать к нему, поскольку в таком случае не будет прогресса в отношениях с Россией. По его словам, примером такого длительного временного состояния может быть Северный Кипр (самопровозглашенное государство, которое признала только Турция. - Ред.).

При этом в обнародованном ранее 5 августа фрагменте интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke Линднер отметил, что вопрос аннексированного Россией Крыма следует рассматривать отдельно. "Я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - отметил Линднер. Он указал также на необходимость поэтапной отмены санкций, что стало бы вознаграждением за отдельные шаги со стороны России. Эти слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Свободная демократическая партия, согласно последним социологическим опросам, имеет поддержку около 8% избирателей и проходит в Бундестаг на выборах 24 сентября. Возможно ее вхождение в правительственную коалицию с христианскими демократами Ангелы Меркель. Руководство СДП последовательно выступало с осуждением действий России в Украине и за соответствующие санкции против Москвы.