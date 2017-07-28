Украина и еще четыре страны продлили санкции против РФ за аннексию Крыма

Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия продлили санкции в отношении Российской Федерации за аннексию Крыма. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского Совета.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - говорится в нем.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Европейский Союз утвердил решение продлить санкции для незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

Как известно, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайной ситуации на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.