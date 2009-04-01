Тимошенко дала Черновецкому полмиллиарда на метро и прочее

Сегодня вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 11 февраля текущего года, которым утвержден Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения функций столицы в соответствии с Законом Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", включая строительство метрополитена.

Постановление сегодня обнародовано в официальном издании правительства – газете “Урядовий кур’єр”.

Согласно постановлению, Кабмин в целом выделил Киеву 500 млн. грн. стабилизационных средств на текущий год.

Постановлением определенно, что бюджетные средства направляются на финансирование таких проектов строительства и реконструкции:

Куреневско-Красноармейская линия метрополитена, строительство участка от станции "Лыбидская" до станции "Выставочный центр" (первая очередь - участок от станции "Лыбидская" до станции "Васильковская") - 200 млн. грн;

строительство второй нитки Главного городского канализационного коллектора, - 20 млн. грн.;

перекладка части системы напорного канализационного коллектора, от насосной станции жилого массива Святошин до Чумаковского коллектора - 50 млн. грн;

строительство водопроводной магистрали от ул. Глыбочицкой до ул. Владимирской - 25 млн. грн;

строительство напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции "Пуща-Водица" до ул. Газопроводной - 13,5 млн. грн.;

строительство водопроводной сети от ул. Гречко до Большой кольцевой дороги - 17,7 млн. грн.;

реконструкция Перовского канализационного коллектора - 22,3 млн. грн.;

строительство Чумаковского канализационного коллектора - 20 млн. грн.;

реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Киото - 4,5 млн. грн.;

реконструкция канализационного коллектора по просп. Лесному - 12 млн. грн.;

строительство комплекса сооружений артезианского водоснабжения жилого массива Осокорки Северные и водопроводной магистрали по просп. Григоренко (первая очередь) - 25 млн. грн.;

строительство Юго-Западного канализационного коллектора, I-IV пусковые комплексы - 60 млн. грн.;

реконструкция, реставрация и строительство комплекса сооружений Верховного Суда Украины на ул. Пилипа Орлика, 8 - 30 млн. грн.