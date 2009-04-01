Форум спасения Киева: пачка «Мальборо» должна стоить 33 грн.

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» будет добиваться дальнейшего повышения акцизов на табачные изделия, пока стоимость сигарет в Украине не достигнет уровня российских, затем – польских. Об этом заявил в интервью корреспонденту УНИАН главный координатор «Форума спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«С повышением акцизов на табачные изделия, к примеру, пачка «Мальборо» будет стоить 8,2 грн., вместо 6,5 грн. Гражданская кампания «Форум спасения Киева» считает новые акцизы минимальными, и будет отстаивать их дальнейшее повышение до уровня цен на сигареты в Российской Федерации (40 руб. или 10 грн. за пачку «Мальборо» - УНИАН), затем - польских цен (3 евро или 33 грн. – УНИАН). Уже в сентябре следовало бы инициировать новый законопроект о повышении ставок акцизного сбора в 2 раза, чтобы совокупный акциз составил 200 грн. за 1000 шт. сигарет с фильтром, вместо 100 грн. по Закону от 31 марта», - считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Напомним, что вчера Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия", который 16 марта подали депутаты И.КИРИЛЕНКО, О.ЛЯШКО, Л.ОРОБЕЦЬ, О.ДОНИЙ, В.КАСЬКИВ, Ю.МИРОШНИЧЕНКО, Н.ТОМЕНКО.

За принятие данного Закона проголосовал 241 народный депутат из 446 зарегистрированных в сессионном зале: 155 депутатов от БЮТ, 66 депутатов от НУ-НС и Блок Литвина в полном составе – 20 чел. Ни одного голоса не дали Партия регионов и коммунисты.

Напомним, что одним из мотивов принятия данного Закона послужило прогнозируемое увеличение доходной части госбюджета на 3,7 млрд. грн. до конца 2009 года.

Согласно изменениям, ставка акцизного сбора будет взиматься не в процентах с оборота к реализации товара, как сейчас, а в процентах к максимальной розничной цене. Размер минимального налогового обязательства на сигареты с фильтром увеличивается с 47 до 100 гривен за 1000 сигарет, или на 1,06 грн. за пачку из 20 сигарет. Сигареты подорожают на 30-40 %, а с учетом инфляции - на 20 %, что по прогнозам «Форума спасения Киева» должно способствовать уменьшению количества курильщиков на 300-450 тыс. человек.

По мнению общественников – борцов с курением, принятый закон направлен не против граждан, а против прибылей табачных коммерсантов.

«Простые граждане могут не покупать сигареты и отказаться от вредной привычки. Наполнять бюджет, покупая табачные изделия, с учетом повышенных акцизов, будут только те, кто покупает товар, вредный для здоровья», - отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он уверен, что потока контрабанды табачных изделий, о котором предупреждали противники принятия Закона, не произойдет.

«Цены на сигареты в Украине ниже, чем в соседних странах. Дальнейшее повышение акцизов должно уровнять эту разницу. Сегодня можно представить контрабандиста, который бы скупал «Мальборо» в Киеве с целью перепродажи в Москве. Но для контрабанды в обратном направлении экономического смысла не будет даже после поднятия цен», - сообщил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева».

Добавим, что по прогнозам коалиции общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину», в перспективе дальнейшее повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия должно способствовать уменьшению количества курильщиков в Украине с 46% до 20%.

В частности, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ привел пример Канады, где в 1963 году было 49% курильщиков. Но после резкого поднятия акцизов, антитабачной компании, запрета на рекламу, а также ограничений мест продажи и употребления табачных изделий, сегодня в Канаде курит 15% населения.

«Общественные организации будут отстаивать запрет на все виды рекламы табачных изделий, включая рекламу в печатных СМИ, в интернете, спонсорство и промо-акции, а также - увеличение штрафов за курение в общественных местах», - заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Также он добавил, что общественные активисты обратят внимание депутатов на необходимость увеличения штрафов за стихийную торговлю табачными изделиями и увеличения штрафов в отношении владельцев заведений, которые не выделили специальные зоны для некурящих.

Справка УНИАН

Повышение табачных акцизов с 1 сентября 2008 года привело к увеличению цен на табачные изделия в среднем на 60 коп. за пачку.

25 декабря 2008 года ВР приняла закон, согласно которому цены на сигареты с 1 февраля 2009 года были повышены в среднем на 18 коп. за пачку.